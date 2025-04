Rusya, Ukrayna’ya Hava Saldırısı Düzenledi. Kryvyi Rih’te 14 Kişi Hayatını Kaybetti. Zelenskiy, Ölenlerin 6’Sının Çocuk Olduğunu Açıkladı

RUSYA’NIN UKRAYNA’YA DÜZENLEDİĞİ FÜZE SALDIRISINDA ÇOCUKLAR DA HAYATINI KAYBETTİ

Rusya, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 50’yi aştığı belirtildi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırının bir çocuk parkının yakınında gerçekleştiğini açıkladı.

ZELENSKİY’DEN RUSYA’YA SERT TEPKİ: “DÜNYA BU TERÖRÜ GÖRÜYOR”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin 6’sının çocuk olduğunu ve 5 binanın ağır hasar gördüğünü duyurdu. Zelenskiy, “Her gün Rus saldırıları. Her gün ölümler. Bunun devam etmesinin tek bir nedeni var: Rusya ateşkes istemiyor. Bunu görüyoruz. Tüm dünya bunu görüyor. Her bir füze, her bir saldırı dronu, Rusya’nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor” dedi.

ZELENSKİY ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDI

Ukrayna lideri, dünyanın Rusya’ya karşı daha fazla baskı uygulaması gerektiğini vurgulayarak, “Dünyanın Rusya’ya yapacağı baskı, Ukrayna’nın güçlendirilmesi, hava savunmamızın, gücümüzün artırılması, savaşın ne zaman sona ereceğini belirleyecek. ABD, Avrupa ve dünyadaki diğer tüm ülkeler, Rusya’yı terörden ve savaştan vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Barışa ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

Rusya’nın son saldırısı, Ukrayna’nın doğu ve güney bölgelerinde devam eden çatışmaların şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin ilerleyişini durdurmak için çatışmaları sürdürürken, sivillerin güvenliği büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.