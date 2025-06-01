RUSYA’DAN UKRAYNA’YA SUÇLAMALAR

Rusya’nın Kiev Özel Temsilcisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’yı barış görüşmelerini sabotaj yaparak engellemekle suçluyor. İstanbul’daki görüşmeler öncesinde yaşanan gelişmeleri eleştirerek, Ukrayna’nın diplomatik çözüme mani olacak adımlar attığını ifade ediyor.

GÖRÜŞMELERDE İSTİKRARSIZLIK TEPKİSİ

Miroşnik, Rusya’nın Soloviev Live televizyon programında “Ukrayna’nın barış görüşmelerini baltalamak ve çatışmadan diplomatik çıkış arayışını engellemek için her türlü çabayı gösterdiğini” belirtti. Ayrıca, Kiev’in İstanbul’daki görüşmeler öncesinde durumu “istikrarsızlaştırdığını” ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı. Rusya’nın İstanbul’da varılan uzlaşmalara uygun olarak bir mutabakat taslağı hazırladığına değinen Miroşnik, “Bir taraf barışçıl bir çözüm arıyorsa, bu tür faaliyetlerden kaçınır” dedi.

TRAJEDİK OLAYLAR VE ENDİŞELER

Miroşnik, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turundan bir gün önce, Kursk ve Bryansk bölgelerinde meydana gelen iki tren kazasının ciddi endişeler doğurduğunu da aktardı. Bu durum, barış görüşmeleri açısından olumsuz bir seyir izlenmesine neden oluyor.