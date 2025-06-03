Rusya-Ukrayna Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşti

RUSYA VE UKRAYNA ZİRVESİ İSTANBUL’DA YAPILDI

Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış zirvesi ikinci kez İstanbul’da toplandı. Zirvenin ardından esir takası yapılacağı yönünde açıklamalar geldi. 3. görüşmenin ise ilerleyen günlerde olabileceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. Erdoğan, “Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak,” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN ÖNEMLİ BİLGİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de bir araya gelmeye “açık” olduğunu duyurdu.