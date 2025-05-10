Rusya Uzay Ajansı, Uzay Aracını Duyurdu

RUSYA FEDERAL UZAY AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972’de Venüs’ü keşif amacıyla uzaya gönderilen Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu’na düştüğünü duyurdu. Roscosmos, bu konuda yazılı bir açıklama yaptı.

KOSMOS-482’NİN AKIBETİ

Yapılan açıklamada, Kosmos-482’nin bugün TSİ 09.24’te atmosferle girdiği, ardından Endonezya’nın batısındaki Hint Okyanusu’na düştüğü belirtildi. Uzay aracının Venüs’ü keşif için 1972’de uzaya fırlatıldığı, ancak bir arıza sonucunda Dünya’nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve sonrasında gezegene geri döndüğü ifade edildi.