Haberler

Rusya Uzay Ajansı, Uzay Aracını Duyurdu

RUSYA FEDERAL UZAY AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972’de Venüs’ü keşif amacıyla uzaya gönderilen Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu’na düştüğünü duyurdu. Roscosmos, bu konuda yazılı bir açıklama yaptı.

KOSMOS-482’NİN AKIBETİ

Yapılan açıklamada, Kosmos-482’nin bugün TSİ 09.24’te atmosferle girdiği, ardından Endonezya’nın batısındaki Hint Okyanusu’na düştüğü belirtildi. Uzay aracının Venüs’ü keşif için 1972’de uzaya fırlatıldığı, ancak bir arıza sonucunda Dünya’nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve sonrasında gezegene geri döndüğü ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü’nde güçlü aile önemine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın kollarının programında, 40 yıldır topluma acı veren terör sorununa dikkat çekti ve annelerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yaptı.
Haberler

KARDEMİR, Zarar Açıklayarak Düşüş Yaşadı

KARDEMİR, 2025'in ilk çeyreğinde 1,48 milyar TL zarar bildirirken, 2024'e kıyasla satışlarda %14,5 azalma görüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.