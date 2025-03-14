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Rusya Ve ABD Arasında Ateşkes Umudu Artıyor

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların sona ermesine yönelik ABD öncülüğündeki müzakereler devam ediyor. Bu süreçte, ateşkes umudu artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kursk bölgesinde bulunan Ukrayna askerlerinin bağışlanmasına ilişkin bir çağrıda bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu çağrıya yanıt verdi. Putin, “Eğer Ukrayna askerleri teslim olurlarsa canları bağışlanacak” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, Putin ile yaptığı görüşme hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu korkunç savaşın sona ermesi için önümüzde büyük bir fırsat var.” Trump, binlerce Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından sıkıştırıldığını ve durumun aciliyetine dikkat çekti. Ayrıca, “Başkan Putin’den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Ukraynalı askerlerin kurtarılamaması, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş büyüklükte korkunç bir katliama yol açacak” diye ekledi.

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