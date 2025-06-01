Rusya ve ABD Bakanları Görüştü

RUSYA VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demir yolu altyapısına yönelik saldırılar hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov’un Rubio ile bağlantı kurduğu belirtildi. Görüşmede, Ukrayna konusunun yanı sıra Rubio’nun Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demir yolu altyapısına düzenlenen bombalı saldırıların mağdurları için Lavrov’a başsağlığı dilediği ifade edildi.

SONUÇLAR VE SORUŞTURMA

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırılara dair soruşturmanın sonuçlarının kısa bir süre içinde açıklanacağı kaydedildi. Patlamaların sorumlularının mutlaka belirleneceği ve hak ettikleri cezayı alacakları vurgulandı. Ayrıca, Lavrov ve Rubio’nun İstanbul’da Rusya-Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden yapılması konusunu da ele aldıkları ifade edildi.

BRYANSK VE KURSK’TAKİ PATLAMALARIN SONUÇLARI

Rusya’nın Bryansk bölgesinde gerçekleşen otoyol köprüsünün patlaması nedeniyle seyir halindeki bir yolcu treninin üzerine çökmesi sonucunda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 71 kişi yaralanmıştı. Kursk bölgesinde de demir yolu köprüsünde meydana gelen patlamada hareket halindeki bir tren otoyola düşmüş ve makinist ile yardımcılarını yaralamıştı.