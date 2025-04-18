Rusya Ve ABD, Ukrayna Krizini Görüştü

RUSYA VE ABD ARASINDAKİ UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna konusunu ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin temel nedenlerine kapsamlı bir çözüm bulmak için Moskova’nın Amerikalı mevkidaşlarıyla iş birliği çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu yineledi. İki bakan, özellikle Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin önümüzdeki hafta Ukraynalı temsilcilerle planladıkları toplantılar ışığında, hızlı iletişim kanallarının devam etmesinin gerekliliği konusunda hemfikir oldular” ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM KANALLARININ ÖNEMİ

Görüşmenin ardından Lavrov ve Rubio arasındaki iletişim, önümüzdeki toplantılar ve iş birliği açısından büyük bir öneme sahip. Bu tür diyalogların sürdürülmesi, krizle ilgili daha etkili çözümler geliştirilmesini sağlayabilir. Rusya’nın Ukrayna’daki durumu ele alması ve bu bağlamda Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmeler, sorunun çözümünde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

TOPLANTILAR VE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Lavrov’un vurguladığı iş birliği çabaları, iki ülke arasındaki iletişimi güçlendirme amacı taşıyor. Önümüzdeki haftalarda yapılacak toplantılar, iki tarafın da bu kriz üzerinde daha yapıcı bir şekilde çalışmasına olanak tanıyabilir. Her iki bakanın görüşmeleri, bölgedeki gerginliğin azaltılması için kritik bir adım olarak ön plana çıkıyor.