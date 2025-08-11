Haberler

RUSYA Ve Ermenistan Görüşmesi Gerçekleşti

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmenin Ermenistan tarafının talebi doğrultusunda gerçekleştiğini aktardı.

Mirzoyan, bu görüşme sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Washington’da gerçekleştirdiği toplantı hakkında Lavrov’a bilgi verdi. Lavrov da, Rusya’nın desteğiyle 2020-2022 yıllarında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Bakü ile Erivan arasında sürdürülebilir bir barış sağlanmasının önemini vurguladı.

Belen’de Otobüs Yangını Söndürüldü

Belen'de bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın anında 20 yolcu güvenle tahliye edildi.
Mahmut Orhan Bozkurt İşareti Yüzünden İptal

Ünlü DJ Mahmut Orhan, bir konser sırasında sahnede yaptığı el hareketiyle tartışma yarattı ve bu nedenle etkinlik iptal oldu.

