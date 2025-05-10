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Rusya Ve Filistin Arasında İlişkiler Önemli

PUTİN’DEN ABBAS’A DESTEK AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Kremlin’de kabul etti. Putin, Rusya’nın Filistin ile olan ilişkilerine özel bir önem atfettiğini belirterek, iki halk arasında derin dostluk bağlarının varlığını ifade etti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMUN CİDDİYETİ

Görüşme sırasında Gazze Şeridi’ndeki insani duruma da dikkat çeken Putin, bölgede bir ‘felaket’ yaşandığını vurgulayarak, mevcut koşulların her geçen gün kötüleştiğini aktardı. Putin, Rusya’nın Filistin halkına destekte bulunmaya devam edeceğini ve Moskova’nın çatışmaların sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu söyledi.

ABBAS’TAN PUTİN’E TEŞEKKÜR

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, insani yardımlar da dahil olmak üzere sağlanan destek için Putin’e teşekkürlerini iletti. Abbas, Rusya’nın her zaman bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına destek verdiğini belirterek, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

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