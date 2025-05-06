Rusya ve İran Liderleri Görüştü

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI VE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Kremlin, bu görüşmede iki ülke liderinin iş birliğini geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıklarını bildirdi. Kremlin’in açıklamasında, Putin’in 26 Nisan’da Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

YARDIM TEŞEKKÜRÜ

Görüşme sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Acil Durum Bakanlığının felaketin sonuçlarının giderilmesine yönelik sağladığı yardımlar için teşekkür etti. Ayrıca, iki liderin arasında 17 Ocak’ta imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde iş birliğinin daha da geliştirilmesi konuları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ GÜNCEL DURUM

Açıklamada, Umman’ın ara buluculuğunda İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakerelerin güncel durumu ve diğer uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Rus tarafının, uluslararası hukuk ilkelerine dayalı adil bir anlaşmaya ulaşılması için bu görüşmeleri ilerletmeye yardımcı olmaya hazır olduğu ifade edildi. Her iki lider, dış politika alanında Rusya ve İran arasındaki pratik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek için ortak çalışmaları yoğunlaştırma konusunda da anlaşmaya vardı.