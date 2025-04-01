Rusya ve Kuzey Kore Arasında Köprü Projesi

RUSYA İLE KUZEY KORE ARASINDA YENİ KÖPRÜ PROJESİ BAŞLIYOR

Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni ve büyük bir köprünün inşasına yakında başlanıyor. Bu yeni proje, Kuzey Kore’yi Rusya’nın doğusuyla birleştiren mevcut demir yolu köprüsünün yanına inşa edilecek.

PROJENİN TAMAMLANMA TARİHİ 2026

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen 4 kilometre uzunluğundaki köprü, Kuzey Kore’nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında bir bağlantı sağlayacak. Köprü, 1959 yılında hizmete giren mevcut “Dostluk Köprüsü” demiryolu bağlantısının yakınında inşa edilecek. Proje, Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasındaki doğal sınır olan Tumen Nehri üzerinde hayata geçirileceği için bölgedeki ulaşım bağlantılarını güçlendirmeyi hedefliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

NK News’in haberine göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, şubat ayında projeyi Rus bir şirkete devrederek önemli bir kararname imzaladı. İnşaat henüz başlamasa da, Rus lider Vladimir Putin’in 2024’te Kuzey Kore’ye yaptığı ziyaretin ardından bu projeye yeşil ışık yakıldığı bildiriliyor. Putin’in temasları, Pyongyang ile Moskova arasındaki ilişkilerin güçlenmekte olduğunu gösteren bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İNŞA İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” açıklamasında bulundu. Matsegora, köprünün inşa sürecinin henüz başlamadığını ancak hazırlıkların devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, geçtiğimiz cuma günü Pyongyang’a yaptığı ziyarette, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ABD ile Rusya arasındaki iletişim hakkında bilgi verdiğini duyurdu.