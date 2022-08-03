Rusya ve Kuzey Kore’den Amerika’ya sert tepki

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyaretine Rusya ve Kuzey Kore’den sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pelosi’nin ziyaretinin ‘rahatsızlık yarattığını’ söyledi. Kuzey Kore’den yapılan açıklamada ise, Tayvan ziyaretinin kınandığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu ziyareti ‘iç işlerine müdahale’ olarak değerlendirdi. Lavrov, Kamboçya’nın ev sahipliği yaptığı 55. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılım sağlamadan önce, Myanmar’a geldi.

Askeri cunta yönetimi altındaki Myanmar’a resmi ziyarette bulunan Lavrov, ABD’nin eylemlerinin cezasız kaldığını belirtti. Pelosi’nin ziyaretinin ‘rahatsızlık yarattığını’ söyleyen Lavrov, ziyaretin Çin’i kızdırmak için ‘kasıtlı bir girişim’ olduğunu savundu.

KUZEY KORE’DEN ‘TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ’ VURGUSU

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise, Pelosi’nin Tayvan ziyareti ‘ABD’nin Çin’in iç işlerine akılsızca müdahalesi’ olarak nitelendirildi. Müttefikleri Çin’i desteklediklerini söyleyen bakanlık sözcüsü, ‘herhangi bir dış gücün Tayvan meselesine müdahalesini şiddetle kınadıklarını’ dile getirdi. Devlet haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre yetkili, Çin’den gelen askeri tatbikat açıklamalarına işaret ederek, “İçişlerine açıkça müdahale eden ve toprak bütünlüğünü bozan dış güçlerin karşı önlem almak egemen bir devletin hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusuna ait 21 savaş uçağının Tayvan hava savunmasının kontrol bölgesine girdiği ve Çin ordusunun Tayvan yakınlarındaki 3 askeri bölgede tatbikatlarına başladığı belirtilmişti.