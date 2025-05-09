Rusya ve Slovakya Liderleri Görüştü

PUTİN VE FICO GÖRÜŞMESİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. Başbakan Fico, Avrupa Birliği ve ülkesindeki muhalefetin sert eleştirilerine rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya geldi. Fico, şu an Moskova’da bulunan tek AB üyesi ülke lideri olarak dikkat çekti. Ziyareti, Slovakya’da protesto gösterilerine yol açtı. Kremlin Sarayı’nda Putin tarafından kabul edilen Fico, Slovakya’nın Nazi işgalinden kurtulmasında önemli bir rol oynayan Sovyet Generali İvan Konev anısına bir anıt dikme konusunu görüştü. Putin, Rus-Slovak ilişkilerindeki değişikliklerden de bahsetti.

RUS-SLOVAK İLİŞKİLERİNİN YENİDEN GÜÇLENMESİ

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, “Son yıllarda, önceki Slovak yönetiminin Batı’nın genel çizgisine uyarak attığı adımlar sonucunda Rusya ile Slovakya arasında uzun süredir devam eden ilişkiler fiilen dondurulmuştu. 2024 yılı aralık ayındaki görüşmemiz sırasında hükümetimizin ikili iş birliğini yeniden tesis etme yönünde adımlar atılması konusunda mutabakat sağladık. Aslında bu, sizin tutumunuzdu. Elbette bunu destekliyoruz ve biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

AB YETKİLİLERİNE TEPKİ

Slovakya Başbakanı Fico, Moskova ziyaretine yönelik eleştirilerde bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a tepki gösterdi. Fico, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Yüksek Temsilcisinin bir özgür ülkenin başbakanını eleştirme hakkı ve yetkisi bulunmadığını belirtti. Ziyaretinin amacının, Slovakya’nın kurtuluşunda hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerlerine saygı göstermek olduğunu vurguladı. Fico, “Sayın Kaja, Moskova ziyaretim ve Putin ile görüşmem nedeniyle bana yönelttiğiniz açıklamalarınızı bir kez daha not ettim,” dedi. Ayrıca, Kallas’a, diyalog kurmamanın diplomasi ve dış politikayı nasıl etkileyeceğine dair sorular yöneltti.

PROTESTOLAR VE TEPKİLER

Fico’nun Moskova ziyareti, Slovakya’nın başkenti Bratislava ve diğer şehirlerde protesto edildi. Bratislava’da toplanan göstericiler, “Fico’dan bıktık” ve “Slovakya Avrupa’dır” şeklinde sloganlar attı. Ana muhalefet partisi İlerlemeci Slovakya (PS) lideri Michal Simecka, bu durumu “Slovakya için bir utanç. Bu, Slovak dış politikası açısından en kötü anlardan biri” diye nitelendirdi.

PESKOV’DAN DESTEK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Moskova’daki Zafer Günü törenlerine katılan Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in cesaretini övdü. Peskov, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Gerçek bir kahramanlık örneği ortaya koydular. Çünkü, bu kadar açık ve çılgınca baskılara rağmen Zafer Günü’nün anısına saygı gösterme konusunda özgür bir irade ortaya koymak ve bunu kararlı bir şekilde yapmak kesinlikle en yüksek takdiri hak ediyor,” ifadelerini kullandı.