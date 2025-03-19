Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası Yapıldı

RUSYA, UKRAYNA İLE ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile birlikte toplam 175 esirin takas edildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, iyi niyet göstergesi kapsamında ağır yaralı 22 Ukraynalı esiri de iade etti. Açıklamada, Ukrayna’nın 175 esiri Rusya’ya teslim ettiği ve karşılığında Rusya’nın da aynı sayıda esiri bırakığı belirtildi.

İYİ NİYET GÖSTERGESİ OLARAK YARALI ASKERLERİN İADESİ

Ayrıca, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 22 ağır yaralı Ukraynalı esirin, “iyi niyet göstergesi” olarak takasa dahil edildiği ve serbest bırakıldığı ifade edildi. Takas edilen Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında bulunduğu, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi bakımın sağlandığı kaydedildi. Serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarına götürüleceği aktarıldı.

ARABULUCUK GÖREVİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NDEN

Takasa Birleşik Arap Emirlikleri’nin arabuluculuk yaptığı vurgulandı. Esir takasına dair bir anlaşmanın yapıldığı da bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Ukrayna’da ateşkes sağlanması konusunda son günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Kremlin Sarayı’ndan gelen açıklamada, Rusya ile Ukrayna’nın karşılıklı olarak enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durduracağı, iki tarafın 175 esiri takas edeceği ve ayrıca Rusya’daki sağlık kuruluşlarında tedavi gören ağır yaralı Ukraynalı askerlerin iade edileceği belirtilmişti.