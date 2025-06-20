Rusya ve Ukrayna Esir Takası Gerçekleşti

ESİR TAKASININ GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANDI

Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldığı bilgisi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen ikinci tur müzakereleri çerçevesinde varılan anlaşmalar doğrultusunda bugün bir esir takası gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, “Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da varılan mutabakata uygun olarak, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri teslim alındı. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi” şeklinde bir açıklama yaptı.

ZELENSKİY’DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “İnsanlarımızı geri getiren herkese minnettarım. Herkesi geri getirene kadar değişimlerin devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. Bu durum, esir takasının devamlılığının önemini vurguluyor.