Haberler

Rusya ve Ukrayna Esir Takası Gerçekleşti

ESİR TAKASININ GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANDI

Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldığı bilgisi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen ikinci tur müzakereleri çerçevesinde varılan anlaşmalar doğrultusunda bugün bir esir takası gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, “Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da varılan mutabakata uygun olarak, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri teslim alındı. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi” şeklinde bir açıklama yaptı.

ZELENSKİY’DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “İnsanlarımızı geri getiren herkese minnettarım. Herkesi geri getirene kadar değişimlerin devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. Bu durum, esir takasının devamlılığının önemini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çiftlikte Sahte İçki Operasyonu Yapıldı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yapılan sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı. Ekipler, sahte içki ve yapım kitleri ele geçirerek imalatı engellemeye çalıştı.
Haberler

İnşaatta Duvar Çöktü, İşçi Yaralı

İstanbul Başakşehir'de inşaatta duvar çökmesi yaşandı; bir işçi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye taşıdı ve polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.