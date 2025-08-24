Rusya ve Ukrayna Esir Takası Gerçekleştirdi

ESİR TAKASININ DETAYLARI

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştiği bildiriliyor. Bu takas dahilinde 146 Rus askeri ile 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin ara buluculuğunda yapıldığını duyurdu. Açıklamada, Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğu ifade ediliyor.

SAKİNLERİN DURUMU VE DESTEK

Serbest bırakılan Rus askerlerin Belarus’ta yer aldığı, onlara gerekli tıbbi ve psikolojik desteklerin sağlandığı bilgisi verildi. Ayrıca, bu askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya’ya ulaştırılacağı aktarıldı.