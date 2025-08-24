Haberler

Rusya ve Ukrayna Esir Takası Gerçekleştirdi

ESİR TAKASININ DETAYLARI

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştiği bildiriliyor. Bu takas dahilinde 146 Rus askeri ile 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin ara buluculuğunda yapıldığını duyurdu. Açıklamada, Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğu ifade ediliyor.

SAKİNLERİN DURUMU VE DESTEK

Serbest bırakılan Rus askerlerin Belarus’ta yer aldığı, onlara gerekli tıbbi ve psikolojik desteklerin sağlandığı bilgisi verildi. Ayrıca, bu askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya’ya ulaştırılacağı aktarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın, Bakü’de Sederek Alışveriş Merkezi’nde

Bakü'deki Sederek Alışveriş Merkezi'nin deposunda meydana gelen yangında 4 kişi dumandan etkilendi, itfaiye hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Kıbrıscık İçme Suyuna İkinci Saldırı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde içme suyu hattına zarar verilmesi üzerine Belediye Başkanı Emin Tekemen tepkisini gösterdi. Onarıma başlayan ekipler, failleri tespit edip yasal işlem başlatacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.