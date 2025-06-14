Rusya Ve Ukrayna, Esir Takası Gerçekleştirdi

SAVAŞ ESİRİ TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da yapılan anlaşmalar doğrultusunda kısa sürede bir kez daha savaş esiri takası yaptı. Bu, her iki ülke arasında gerçekleştirilen 4. esir takası oldu. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “İstanbul’da varılan anlaşmalar doğrultusunda, bir grup Rus askeri daha Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerden geri alındı. Bu süreçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne (AFU) bağlı bir grup savaş esiri iade edildi. Şu anda Rus askerleri Belarus Cumhuriyeti topraklarında yer alıyor ve kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Tüm Rus askerleri, daha sonra Rusya’ya nakledilecek ve Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon görecekler” denildi.

ZELENSKIY’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu takasa dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. “Halkımızı Rus esaretinden evlerine geri getirmeye devam ediyoruz. Bu, bu hafta gerçekleşen dördüncü takas” dedi. Ayrıca, “Bugün Ukrayna’ya dönen birçok kişi 2022’den bu yana esir tutuluyordu. Onlar, Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar, Devlet Sınır Muhafız Servisi ve Devlet Ulaştırma Özel Servisi mensubu savaşçılar. Onların hepsini özgürleştirmek bizim mutlak görevimiz. Düşman elinde kimseyi bırakmamak için çalışıyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.