Rusya Ve Ukrayna Heyetleri İstanbul’da Toplanacak

GÖRÜŞMELER İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞECEK

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul’da bir araya geliyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmenin saat 13:00’da İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda yapılmasının planlandığını belirtiyor. Reuters haber ajansına göre, Ukrayna heyeti kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik bir yol haritası önerisini Rusya heyetine sunacak. Bu kapsamda, Ukrayna’nın Rusya’ya öncelikle en az 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesini önerdiği bildiriliyor.

ATEŞKES ÜZERİNE TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde Ukrayna, barış görüşmeleri öncesinde kapsamlı bir ateşkesin başlaması gerektiğini savunmuştu. Rusya ise barış görüşmelerinin koşulsuz bir şekilde başlaması gerektiğini vurgulamış ve ateşkes ilanının müzakerelerin ilerleyişine bağlı olduğunu belirtmişti. Ukrayna, müzakerelerden sonra Rusya’nın işgal ettiği topraklarını geri almak istiyor ve Batılı ülkelerden güvenlik garantileri talep ediyor.

Ukrayna’nın Hedefleri NET

Ukrayna, gelecekte benzer olayların tekrarlanmaması için AB ve NATO üyelikleriyle, Rusya sınırına gerektiğinde yabancı güçlerin konuşlanmasını da bekliyor. Ayrıca, Rusya’dan talep edilen savaş tazminatları ile ülkenin yeniden imar edilmesine yönelik beklentileri de var. Öte yandan, Rusya, 2014’te ilhak ettiği Kırım ve işgal altında tuttuğu Donbas bölgesinden çıkarak, müzakerelerden elde edilecek sonuçların Batı’nın uyguladığı yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguluyor.

RUSYA HEYETİ GÖRÜŞMELERE KATILACAK

Bugünkü müzakerelere katılacak olan Rusya heyeti Pazar akşamı İstanbul’a ulaştı. Heyete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından görüşmeye dair duruşlarını şöyle sıraladı: “Öncelikle koşulsuz bir ateşkes sağlanmalı. İkinci olarak savaş esirleri takas edilmeli. Üçüncüsü de kaçırılan çocuklar iade edilmeli.” Ukrayna heyetine (Ukrayna Savunma Bakanı) Rüstem Umerov’un başkanlık edeceği açıklanıyor.

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ VE GEÇMİŞİ

Zelenskiy, liderler tarafından en önemli konuların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini belirtiyor. Mayıs ayında, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ve Rusya arasında yapılan ilk karşılıklı görüşme için İstanbul’a giderek Putin’i bekleyeceğini açıklamıştı. O sırada Orta Doğu’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump da Putin’in İstanbul’a gitmesi durumunda kendisinin de aynı yere uçabileceğini söylemişti. Putin, İstanbul’a gitmeyerek bakanların katılmadığı daha düşük düzeyde bir heyet göndermeyi tercih etmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta hem Rusya hem de Ukrayna’da temaslarda bulunmuştu. Moskova’da Putin, Kiev’de Zelenskiy ile görüşen Fidan, “Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Tabii ki Türkiye bu noktada ideal bir aktör,” demişti.

SAVAŞIN SEYRİ DEVAM EDİYOR

Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022’de ordusuna Ukrayna’nın tamamen işgal edilmesi emrini vermesiyle başlamıştı. Savaş, 3 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve Rusya, 2014’te ilhak ettiği Kırım dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini halen işgal ediyor.