Rusya Ve Vietnam Arasında Anlaşmalar İmzalandı

ANLAŞMALARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ

Rusya ile Vietnam arasında ekonomi, doğal gaz, kültür, bilim, turizm, adalet, sağlık, enerji ve eğitim alanlarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, Moskova’da bir araya geldi. Görüşmelerin sonucunda, iki ülke arasında yeni anlaşmaların imzalandığı bir tören düzenlendi. İki ülkenin karşılıklı işbirliğini geliştirecek şekilde 25 belgeye imza atıldı.

İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Putin ve Lam, imza töreninde medyaya açıklamalarda bulundu. Başkan Putin, “İlişkilerimiz gelişmeye devam ediyor” diyerek Rusya ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne vurgu yaptı. Bu süreçte ilişkilerin güçlendiğini, kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını ve sürekli gelişmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Ekonomi alanındaki ilişkilerin de ilerlediğini vurgulayan Putin, geçen yıl ikili ticaret hacminin yüzde 20 artarak 6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, “Rusya ve Vietnam’ın ödemelerde ulusal para birimine geçmeye devam ediyor,” dedi.

GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam, Rusya ile ilişkilerin olumlu bir şekilde geliştiği bilgisini vererek, “Putin ile yeni dönemde ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın temel yönleri konusunda mutabakata vardık,” şeklinde konuştu. Askeri savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştireceklerini belirten Lam, geleneksel olmayan güvenlik sorunlarına ortak çözümler bulacaklarını ve yüksek teknoloji suçlarının önlenmesi konusunu da ele alacaklarını ifade etti. Lam, Asya Pasifik bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik girişimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak bu sorumlulukta önemli bir rol oynadığını dile getirdi.