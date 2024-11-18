Rusya’ya Karşı Uzun Menzilli ATACMS Kullanılacak

ABD, UKRAYNA’NIN FÜZE TALEBİNİ KABUL ETTİ

New York Times gazetesinin konuya dair üç kaynağından aldığı bilgiye göre, ABD, Ukrayna’nın uzun menzilli füze kullanma isteğini kabul etti. Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde Rusya’nın derinliklerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı planladığı yönünde bilgiler geliyor. Bu saldırılarda 300 kilometre menzile sahip ATACMS roketlerinin kullanılacağı belirtiliyor.

KUZY KORE ASKERLERİNİN ETKİSİ

20 Ocak’ta Donald Trump’a görevini devredecek olan Biden, Kiev yönetiminin uzun menzilli füze kullanma taleplerini uzun bir süre reddediyordu. Ancak, Moskova’nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesi ve Ukrayna’ya karşı yoğun füze saldırıları sonrası Biden’ın bakış açısının değişmiş olabileceği düşünülüyor.

PUTİN’DEN SAVAŞ UYARISI

Putin, Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının savaşı tırmandıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu.