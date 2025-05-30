Rusya’ya Yaptırımlar Masada, Barışa Çağrı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA YENİ AÇIKLAMALAR

Birleşik Amerika’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili John Kelley, Rusya-Ukrayna savaşının “askeri bir çözüm” barındırmadığını vurguladı. Kelley, savaşın devam etmesi durumunda Rusya’ya karşı ek yaptırımların gündemde olabileceği konusunda uyarıda bulundu. BM Güvenlik Konseyi oturumunda üyeler, Ukrayna’daki güncel durumu değerlendirdi. Kelley, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında “barışa giden bir yol” aradığını ve savaşın sona ermesini istediğini ifade etti. Rusya’nın ateşkesi kabul etmeme tutumunu sürdürmesine rağmen, Ukrayna’nın bu konuda mutabakata varmaya çalıştığını belirtti.

ABD’DEN YAPTIRIM UYARISI

Kelley, savaşın devam etmesi halinde ABD’nin müzakerelerden çekilmeyi düşünmek zorunda kalabileceğini aktardı. “Bu çatışmaya askeri bir çözüm yok. Şu anda teklif edilen anlaşma, Rusya için mümkün olan en iyi sonuçtur. Başkan Putin anlaşmayı kabul etmelidir. Savaşın devam etmesinin alternatifi hiç kimsenin çıkarına olmaz.” dedi. Ayrıca, Kelley, ABD’nin Rusya ile barış ve ekonomik getiriler üzerine çalışma istediğini dile getirerek, bunu reddetmesi durumunda “Rusya’ya yönelik ek yaptırımlar hala masada” uyarısını yaptı. Savaşın sona ermesinin Rusya ve Ukrayna’nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Kelley, “Hem Rusya’yı hem de Ukrayna’yı barışı sürdürmek için zor ve tarihi bir karar almaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

RUSYA’DAN ELEŞTİRİLER

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, yaptığı açıklamada, bu ay dönem başkanlığı görevini üstlenen Yunanistan’ı oturuma çok sayıda Avrupa Birliği ülkesini davet etmekle eleştirdi. Nebenzia, “Ukrayna’nın dışında davet edilen beş heyet daha var, bunlar ya NATO ya AB üyeleri ya da müttefikleri. Her seferinde bu heyetler, en az yarım saat, konuşmalarında sıfır katkı ile Güvenlik Konseyi’nin çok değerli zamanını harcıyorlar. Bu kabul edilemez.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Avrupalı meslektaşlarının konsey toplantısını Ukrayna krizine barışçıl bir çözümü tartışmak için değil, Ukrayna’yı “Rus saldırganlığının kurbanı” olarak göstermek amacıyla düzenlediğini savundu.

UKRAYNA’NIN GÖRÜŞMELERE YANAŞIMI

Ukrayna’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Khrystyna Hayovyshyn, ülkesinin barış görüşmelerinden kaçmadığını belirterek, aksine Rusya’nın bu konudaki çağrıları reddettiğini savundu. Hayovyshyn, Ukrayna liderinin 16 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen müzakerelere katılmak için Türkiye’ye gittiğini, fakat Rusya liderinin toplantıya katılmak yerine düşük seviyede bir heyet gönderdiğini hatırlattı. Rus heyetinin, yine 2022’de İstanbul’daki müzakerelere katılan aynı kişilerden oluştuğunu kaydederek, “Bu, Rusya’nın temel yaklaşımını değiştirmediğini gösteriyor. Amaçları, İstanbul toplantısını 2022’deki görüşmeleri anımsatan sahnelenmiş bir sürece dönüştürmekti.” dedi.

Hayovyshyn, müzakerelerin devamı ve başarısı için en az 30 gün boyunca koşulsuz ve tam bir ateşkes talep etmeye devam edeceklerini belirtti ve Rusya’nın savaşı sürdürmek ve daha fazla Ukrayna toprağını işgal etmek için zaman kazanmaya çalıştığını öne sürdü.