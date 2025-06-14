Rusya, Yeni Lazer Sistemini Test Etti

RUSYA YENİ LAZER SİSTEMİNİ TEST ETTİ

Rusya, insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirdiği yeni lazer sisteminin başarıyla test edildiğini açıkladı. Yapılan yazılı duyuruda, bu yeni lazer teknolojisinin detaylarına yer verildi. Belirtilene göre, Rusya’nın bir bölgesinde oluşturulan test alanında, İHA’ları etkisiz hale getirecek şekilde tasarlanan gelişmiş lazer sistemi deneme aşamasında başarılı sonuçlar vermiş. Bu sistemin, Rus hava savunma sistemine entegre edileceği de ifade edildi.

LASER SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Yetkililer, test edilen 8 farklı lazer sisteminin değişik güç seviyelerine sahip olduğunu bildirdi. Bu sistemler arasında kompakt mobil birimler ve yüksek güçlü sabit cihazlar yer alıyor. Lazer sistemlerinin, küçük dronlar, keşif araçları ve saldırı modelleri dahil, çeşitli türdeki insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için özel olarak tasarlandığı kaydedildi.