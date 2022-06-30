Rusya, Yılan Adası’ndan çekildi

Rusya Federasyonu, tahıl koridorunun açılması için işgal ettiği Yılan Adası’ndan çekildi.

Karadeniz’deki adadan askerlerinin ayrıldığını duyuran Moskova, söz konusu adımın tahıl koridorunun açılması için atıldığını belirtiyor.

Rusya Ukrayna kıyısında bulunan Yılan Adası’ndaki askerlerini geri çekiyor. Savunma Bakanlığı, söz konusu adımın tahıl koridorunun açılması için atıldığını duyurdu.

Kiev yönetimi de Rus askerlerinin adadan ayrıldığını doğruladı.

Rusya, aylardır önemli bir tahıl ihracatçısı olan Ukrayna’nın ürünlerinin Karadeniz’e açılmasını bloke ediyordu.

Ukrayna işgalinin başladığı ilk günlerden bu yana Yılan Adası, sembolik anlamı ve coğrafi önemi ile savaşın önemli başlıklarından biriydi. Rusya tarafından ele geçirilen bu küçük kayalık ada, Karadeniz’deki stratejik konumu nedeniyle savaşın bir cephesi haline geldi.

Yalnızca yarım kilometrekare büyüklüğündeki Yılan Adası’nın, Karadeniz’in batı bölümünün kontrolü açısından önemi hayli büyük.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Haziran ayında Rusya’nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellemesini ‘gerçek bir savaş suçu’ diye nitelemişti. Borrell, “Dünyanın diğer bölgelerinde insanlar açlık çekerken, Ukrayna’da milyonlarca ton buğdayın tutulmasını anlamak mümkün değil” demişti.

Kriz, on milyonlarca insanın açlık riskiyle karşıya olduğu uyarılarının artmasına ve gıda fiyatlarının artmasına neden olmuştu.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise, yine Haziran ayı içerisinde ülkesinin Ukrayna’daki tahılın çıkarılıp Karadeniz üzerinden taşınması için ‘güvenli geçiş’ sağlayabilceğini söylemişti. Nebenzia, “Ancak güvenlik koridoru oluşturmak bizim sorumluluğumuzda değil” demişti.