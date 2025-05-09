Rusya Zafer Günü Kutlamaları Gerçekleşti

PUTİN VE Şİ CİNPİNG’İN GÜNDEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan’da düzenlenen geçit töreninde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte yer aldı. Moskova’nın merkezinde uygulanan sıkı güvenlik önlemleri, Ukrayna’daki savaşın yarattığı endişelerle bağlantılıydı.

ZAFER GÜNÜ KUTLAMALARI

Rusya, Zafer Günü’nde Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi kutluyor. Törende, 20’den fazla ülke lideri ve binlerce asker selamlandı. Putin, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan aldığı dersleri unutmadığını ifade ederken, konuşmasında Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” olarak adlandırdığı savaşa da değindi. Dördüncü yılına giren operasyonun tüm ülkede desteklendiğini belirtti.

ATEŞKES VE UKRAYNA’NIN TEPKİSİ

Rusya, Zafer Günü etkinliğini 80. yıldönümü dolayısıyla 8-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlerken, Ukrayna bu etkinlikleri “tiyatro gösterisi” olarak nitelendirdi. Ukrayna ordusu, ateşkesin yürürlüğe girdiği 8 Mayıs’tan bu yana binlerce saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Rusya ise ateşkese uyulduğunu savunuyor ve Ukrayna’yı yüzlerce ihlalle suçluyor. Moskova ve Kiev, ateşkes öncesinde karşılıklı olarak saldırılarda bulundu.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI VE Şİ CİNPİNG’İN ROLÜ

Putin, savaşta “Nazizm, Rus düşmanlığı ve antisemitizme karşı yıkılmaz bir bariyer olduğunu ve olacağını” söyledi. Daha önce Ukrayna yönetiminin Nazi olarak adlandırıldığını belirtti. “Hakikat ve adalet bizim tarafımızda” diyen Putin, toplum ve halkın Ukrayna savaşında yer alanları desteklediğini vurguladı. 27 dünya liderinin katıldığı etkinlikte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arenasında Putin ile birlikte yer aldı. Şi, Rusya’nın askeri zaferinin sembolü olarak gördüğü turuncu ve siyah Aziz George kurdelesini taktı.

DİĞER DAVETLİLER VE GERİ FİZİK

Geçit törenine 102 Çin askeriyle birlikte, Kuzey Kore, Vietnam ve Moğolistan’dan gelen birlikler de katılım gösterdi. Binlerce Kuzey Koreli askerin de Ukrayna’da savaştığı biliniyor. Brezilya, Venezüella ve Sırbistan devlet başkanları ile birlikte, Avrupa Birliği’nden sadece Slovakya Başbakanı Robert Fico davetliydi. AB’nin dış politika yetkilisi Kaja Kallas, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa liderlerinin bu etkinliğe katılmaması gerektiğini belirtmişti.

UKRAYNA LİDERİ’NİN AÇIKLAMALARI

Putin için, Çin Devlet Başkanı Şi’nin Zafer Günü’ne katılması önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Çin devlet medyası, Putin ve Şi’nin geçit töreninden önce iki tur görüştüğüne ve Ukrayna’daki savaş hakkında fikir alışverişinde bulunduğuna dikkat çekti. Ukrayna lideri Zelenskiy, etkinliğe katılacak herhangi bir kişinin güvenliğini garanti edemeyeceklerine dair bir uyarıda bulundu ve devlet başkanlarını Moskova’ya gitmemeleri konusunda çağırdı. Zelenskiy, yaptığı konuşmada “Ukrayna şu andan itibaren tam bir ateşkese hazır” ifadesini kullandı ve bunun gerçek bir ateşkes olması gerektiğini vurguladı.