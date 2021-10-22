Rusya’da can kaybı artıyor

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını Rusya’da can almaya devam ediyor.

Son 24 saatte 1064 kişinin Kovid-19’dan hayatını kaybetmesiyle de salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybının kaydedildiği ülkede, şimdiye kadar virüs nedeniyle 228 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 166 artarak 1 milyon 753 bin 847, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı da 79 artışla 30 bin 537 oldu.

ÜLKEDEKİ TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ORANI YÜZDE 45,7

Kovid-19’a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak’ta başladığı Rusya’da yaklaşık 53 milyon 511 bin 786 kişinin aşının ilk dozunu yaptırdığı, 49 milyon 161 bin 150 kişinin ise tam aşılandığı kaydedildi.