Rusya’da Covid-19 tatili

Rusya’nın başkenti Moskova’da corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi kapanma başladı.

Moskova Belediyesinin geçen hafta aldığı karar gereği şehir sakinlerinin bugün itibarıyla 7 Kasım’a kadar tatilde olacağı açıklanırken, şehirdeki ilaç ve gıda alanında faaliyet gösteren firmalar hariç tüm şirketlerin kapanacağı duyuruldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Covid-19 salgını nedeniyle “kısmi kapanma”ya geçildi.

Moskova Belediyesinin geçen hafta aldığı karar gereği şehir sakinleri, bugünden itibaren 7 Kasım’a kadar tatilde olacak.