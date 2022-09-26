Rusya’da okul saldırısı: 13 ölü, 21 yaralı

Rusya’nın İjevks kentindeki okula giren saldırganın güvenlik görevlisini öldürerek, çocuklara ateş açtığı öğrenildi.

Ria, ülkenin orta kesiminde yer alan İjevsk kentindeki bir okula giren saldırganın güvenlik görevlisini öldürdüğünü, çocuklar arasında da can kayıpları olduğunu bildiriyor.

Rusya’da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi ölürken, 21 kişi yaralandı. Ölenler arasında 5 öğrenci bulunurken saldırgan intihar etti.

Rusya’nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Rus haber ajansı TASS’da yer alan bilgilere göre saldırıda 13 kişi ölürken, 21 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 5 çocuk, 2 öğretmen, 2 güvenlik görevlisi var. Yaralılar arasında 14 öğrencinin bulunduğu bildirildi.

Izhevsk’in bağlı bulunduğu Udmurtia eyaletinin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırganın cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Saldırganın intihar ettiği tespit edildi.

Eyalet yetkililerine göre saldırgan üzerinde Nazi sembolleri olan bir tişört giyiyordu.

Okulda 982 öğrenci ve 80’den öğretmen olduğu belirtildi.