Rusya’da ölü sayısı 13’e yükseldi

Rusya’nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında yıkılan binadan 13 ceset çıkarıldığı öğrenildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ölü sayısının 13’e yükseldiğini onaylıyoruz” ifadelerine yer verdi. Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartmanın enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarılmıştı. Dün yürütülen çalışmalarda ise bir bebek sağ olarak çıkarılmıştı.

TRT