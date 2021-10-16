Rusya’da ölü sayısı yükseliyor

Wuhan’daki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını Rusya’da can almaya devam ediyor.

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük can kaybı, 1000’in üzerine çıktı. Ülkede son 24 saatte 33 bin 208 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 958 bin 384’e yükseldi.

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele devam ediyor. Rusya’da Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla vaka sayılarının arttığı bölgelerde yeni önlemler alınıyor.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 bin 208 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 958 bin 384’e yükseldi.