Rusya’da rekor can kaybı

Wuhan’daki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını Rusya’da can almaya devam ediyor.

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları her gün artmaya devam ediyor. Ülkede, son 24 saatte 37 bin 678 vaka ile “en yüksek günlük vaka sayısı”, 1075 ölü ile “en yüksek günlük can kaybı sayısı” kayıtlara geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 678 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ülkedeki “en yüksek günlük vaka sayısı” kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 205 bin 983’e yükseldi.