Rusya’da vaka sayısında artış

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs Rusya’da can almaya devam ediyor.

Rusya’da son 24 saatte 23 bin 508 yeni vaka kaydedildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüze 3.09 daha fazla. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 6 milyon 312 bin 185 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin aktardığına göre, vaka sayısı 23 bin 508 artarak 6 milyon 312 bin 185’e çıktı. Başkent Moskova’da 3 bin 330, St. Petersburg’da bin 914, Moskova bölgesinde bin 596 yeni vaka tespit edildi.

Gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 785 arttı. Pandemi boyunca Kovid-19 kaynaklı can kaybı 160 bin 137’ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 893 artışla 5 milyon 640 bin 783 oldu.

Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı ise 22 bin 804’tü.