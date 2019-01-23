Rusya’dan ABD açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekileceğine dair Rusya’dan yapılan açıklamada çekilmeye dair somut bit adım atılmadığı belirtilfi.
Rusya, “ABD’nin Suriye’den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz” açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşme öncesi, Rusya’dan ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD’nin Suriye’den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz” denildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinde durumun giderek kötüleştiğini de belirtti.
Rus sözcü Zaharova, El Nusra militanlarının bölgenin kontrolünün neredeyse tamamını ele geçirdiğini kaydetti.
Zaharova, “Devam eden provokasyonlar, sivillere, Suriye askeri personeline ve Rus Hmeymim hava üssüne tehdit oluşturuyor” dedi.
Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi direktörü korgeneral Sergey Solomatin ise, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüye gittiği konusunda Türkiye’ye bilgi verdiklerini ifade etti.
Solomatin, El Nusra militanlarının Suriye ordusu mevzilerine saldırdığını, bu saldırının püskürtüldüğünü de kaydetti.
NTV