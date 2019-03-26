Rusya’dan ABD’ye Golan Tepesi tepkisi

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepesi kararının ardından tüm dünyadan tepki yağdı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, Golan Tepelerini konuşmak üzere Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya gelecek.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Golan Tepeleri’ne ilişkin kararını eleştirerek “Olumsuz sonuçlara neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz. Washington, uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, başkent Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ne ilişkin başkanlık kararını imzalamasını gazetecilere değerlendirdi.

Söz konusu kararın Orta Doğu ve Suriye’de olumsuz etkilere neden olacağını belirten Peskov, “Olumsuz sonuçlara kesinlikle neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz.” diye konuştu.

ABD’yi uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Peskov, “Washington, Golan Tepeleri’ne ilişkin kararıyla uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır. Bu anlamda da çok üzgünüz.” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, temaslarda bulunmak üzere Moskova’yı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de bu konuyu istişare edeceğini söyledi.

GOLAN TEPELERİ KONUSU

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalaması tepkiyle karşılandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, ”Golan Tepeleri’nin statüsü değişmedi ve BM’nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.” ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinin 1981’de aldığı 497 sayılı karar, İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ”İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.” ifadesi kullanılıyor.

RUSYA’DAN İLK TEPKİLER SERT OLMUŞTU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin kararını eleştirerek, “Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu’daki gerginliği artırabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir.” dedi.

Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, “Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir.” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov da, Golan Tepelerine ilişkin Rusya’nın resmi pozisyonunun değişmediğini bildirmişti.