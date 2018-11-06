Rusya’dan ABD’ye tepki

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik yaptırımlarına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının meşru olmadığını söyledi.
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını yeniden başlatacağını açıklamasının ardından, Rusya’dan ilk tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının meşru olmadığını söyledi.
ABD dün itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankası ile 700’den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.
TRT