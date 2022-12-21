Rusya’dan ABD’ye uyarı: Savaş şiddetlenir

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kiev’e yönelik silah yardımı değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Kiev’e silah tedarikini arttırmasının, savaşın şiddetlenmesine yol açacağını ve bunun Ukrayna için “iyiye işaret olmadığını” ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyareti sorulan Peskov, ziyaret sonrasında Kiev yönetiminin barış müzakereleri pozisyonunda bir değişiklik olmasının beklenmediğini söyledi. Peskov, “Kiev’in müzakere pozisyonunun değişeceğine dair bir umut yok” dedi.

Bir gazetecinin Zelenskiy’in ABD ziyaretinde Rusya için olumsuz gelişme olup olmayacağına dair sorduğu soruya cevap veren Peskov, “ABD tarafından silah desteği devam ediyor. Tedarik edilen silahların yelpazesi de genişliyor. Tüm bunlar tabi ki çatışmanın şiddetlenmesine yol açar. Bu, Ukrayna için iyiye işaret değil” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyaret ettiği, Ukrayna’daki askeri operasyonların takip edildiği karargahın hangi bölgede olduğuna yönelik sorulan soruyu ise, “Sizin de bildiğiniz gibi bu karargahın yerini belirtmedik. Bunu yapmaya yetkimiz yok. Bu yüzden onun (Putin’in) karargahta olduğuna dair görüntüleri gördünüz, ancak yerini söylemedik” şeklinde yanıtladı.