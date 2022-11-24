Rusya’dan açıklama: Erdoğan ile Esad görüşmeli

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsicisi Lavrentyev, olası Erdoğan-Esad görüşmesi hakkında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Moskova’nın Ankara ve Şam’dan birbirlerine doğru adım atmaya hazır olduklarına dair sinyaller aldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Astana formatındaki 19. Suriye konulu uluslararası toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Aleksandr Lavrentyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşme olasılığının Rusya’da her zaman var olduğunu, böyle bir görüşmenin yararlı ve sembolik olacağını söyledi.

Lavrentyev, “Bu olasılık her zaman mevcuttur. Daha önce de böyle bir toplantının düzenlenebileceğini hep savunduk ve hatta düşündük. Ancak tekrar ediyorum, Türk tarafı şu anda bunun için şartların henüz olgunlaşmadığına inanıyor. Bununla birlikte, böyle bir görüşmenin faydalı ve sembolik olacağına inanıyoruz ve bu yönde daha fazla çalışacağız” dedi.

Lavrentyev, “Moskova’nın Ankara ve Şam’dan birbirlerine doğru adım atmaya hazır olduklarına dair sinyaller” aldığını ve Suriye-Türkiye yakınlaşması için umutlu olduklarını söyledi.

“UMARIZ KADEMELİ YAKINLAŞMAYA TANIK OLURUZ”

Türkiye ve Suriye’nin “dostluk içinde yaşaması gereken iki komşu devlet” olduğunu belirten Lavrentyev, “Umarız yavaş yavaş Suriye-Türkiye yakınlaşmasına tanık oluruz, bu gereklidir. Hem Türk hem de Suriyeli tarafların birbirlerine yönelik belirli adımlar atma istekliliğine dair elimizdeki sinyallerin doğru yönde atılmış adımlar olduğunu ve sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu tür trajik olayların önüne geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Lavrentyev, Rusya’nın Astana görüşmelerinde Türkiye’yi Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasına yol açabilecek bir operasyondan kaçınması için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Lavrentyev, “Astana platformunu Türk muhataplarımızla çok detaylı görüşmeler yapmak ve onları geniş çaplı kara operasyonlarından kaçınmaya ikna etmek için kullandık. Biz hala sadece Suriye topraklarında değil, tüm Ortadoğu bölgesinde ciddi bir şiddet tırmanışı olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye’ye çağrıda bulunan Lavrentyev, “Ankara’da argümanlarımızın dinlenmesini ve mevcut sorunun çözümü için başka seçenekler bulunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.