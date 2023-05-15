Rusya’dan açıklama: Sonuçlar ilişkileri etkilemeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye’de gerçekleştirilen seçimlerin ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

Türkiye’deki seçimlerle ilgili Kremlin’den bir açıklama geldi. Ajansların ‘Son Dakika’ koduyla geçtiği haberde Dimitri Peskov’un sözleri yer aldı.

Türkiye’de dün milyonlarca insan sandık başına gitti. Henüz kesinlik kazanmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.42, Kılıçdaroğlu 44.95, Sinan Oğan ise 5.2 oy aldı. Dünya basını da seçimleri yakından takip ederken konuyla ilgili Kremlin’den bir açıklama geldi.

‘SONUÇLAR İLİŞKİLERİ ETKİLEMEYECEK’

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov seçim sonuçlarının Rusya-Türkiye ilişkilerine bir etki etmeyeceğini belirterek “Cumhurbaşkanı seçimlerini kim kazanırsa kazansın Rusya, Türkiye ile iş birliğine devam etmek ve derinleştirmeyi planlıyor” dedi ve ekledi:

‘Türkiye’de şeffaf seçim ve yasa dışı hamlelerin engellendiği olgun bir demokrasinin olduğuna inanıyoruz’