Rusya’dan açıklama: Zelenskiy’i öldürmek istemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek gibi bir planı olmadığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, çok konuşulan bir iddiaya cevap Kremlin’den geldi. Fransız LCI televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine “Hayır, bu doğru değil” yanıtını verdi.

‘KİEV’DEN ÇEKİLMEK MÜZAKERELER İÇİN İYİ NİYET GÖSTERGESİ’

“Rusya, Zelenskiy’in Moskova-Kiev görüşmelerinde önerilen koşulları kabul etmesiyle ilgileniyor, askeri harekatı bu şekilde bitirmeyi hedefliyor” diyen Peskov, “Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, müzakereler için elverişli koşullar oluşturmak için bir iyi niyet göstergesi” ifadesini kullandı.