Rusya’dan Afganistan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin ülkeden çekilmesi sonrası başa geçen Taliban hakkında konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da normal hayata geçişin yalnızca kapsayıcı bir hükümetle sağlanabileceğini söyledi.

St. Petersburg’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, yeni Afgan hükümetinin kapsayıcı olması halinde Rusya’nın bu hükümete destek vereceğini belirtti.

Lavrov, “Taliban ve Peştunların yanı sıra Özbekler, Hazaralar, Tacikler gibi diğer etnik gruplar da dahil olmak üzere Afgan toplumunun tamamını yansıtacak bir hükümet kurma sürecini desteklemek istiyoruz. Ancak böyle kapsayıcı bir hükümet, Afgan komşularımız için yeni hayata sürdürülebilir bir geçiş sağlayabilir” dedi

Taliban’ın Rusya’yı hükümet kurma törenine davet etmesini değerlendiren Lavrov, hükümetin kapsayıcı olması halinde Rusya’nın davet edilen diğer ülkelerle birlikte Taliban’ın törenine memnuniyetle katılacağını belirtti.

Al Jazeera’ye konuşan bir Taliban yetkilisi, Rusya’nın yanı sıra Türkiye, Çin, İran Katar ve Pakistan’a hükümet kurma törenine katılmaları için resmi davet gönderildiğini söylemişti.

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