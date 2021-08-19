Rusya’dan Afganistan açıklaması

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da temsili hükümetin oluşturulmasına yardımcı olacak ulusal diyaloğun sağlanması gerektiğini söyledi.

Lavrov ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, başkent Moskova’da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan’daki duruma değinen Lavrov, “Taliban, Afganistan’ın tüm topraklarının tamamını şimdilik kontrol etmiyor.” dedi.

Pençşir Vadisi’ndeki direniş güçlerinin Taliban’a karşı harekete geçtiğine dikkati çeken Lavrov, oluşan durumda, Rusya’nın daha tutarlı adımlar attığını vurguladı.

Lavrov, “Afganlar arasında temsili hükümetin oluşturulmasına yardımcı olacak diyaloğun sağlanmasından yanayız. Oluşan durum, Afganistan’da ulusal diyaloğa her türlü desteğin sağlanması için dış koşullarının oluşturulması konusunda tutarlı pozisyonumuzu kesinlikle doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Afganistan’daki durumun bölgesel boyut kazandığını belirten Lavrov, “Hem komşu ülkeler hem de Afganistan’dan uzakta olan ülkeler tepki gösteriyor. Bu durumda, Afganistan meselesine ilişkin Moskova Formatı’nı çalıştırmaya hazırız.” şeklinde konuştu.