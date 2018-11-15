Rusya’dan Amerika açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Singapur’da görüşeceği öğrenildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 2019’da yeniden bir araya gelmeyi planladığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Singapur’daki Asya-Pasifik Zirvesi kapsamında Güney Kore Lideri Moon Jae-in ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Pence, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yılda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmeyi planladığını ifade etti. Pence, “Her iki siyasi partide, önceki idarelerin vaatlerin yapıldığı, yaptırımların kaldırıldığı, ekonomik desteğin geldiği ve daha sonra vaatlerin kırıldığı son yıllarda yaptığı hataları tekrarlamak istemiyoruz” dedi.

ABD ve Kuzey Kore ilişkilerini iyileştirme yönündeki verilen vaatlerin her iki ülkenin önceki yönetimler tarafından yerine getirilmediğini ifade eden Pence, “Aynı hataları tekrarlamak istemiyoruz” dedi. Pence, Güney Kore lideri Moon’un da ABD-Kuzey Kore görüşmesi için ABD ile yakın çalışma içinde olmayı kabul ettiğini söyledi.

HABERTURK