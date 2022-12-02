Rusya’dan Amerika’ya yanıt gecikmedi

Başkan Biden’ın Putin’le savaşı bitirmek için görüşmeye hazır olduğunu söylemesin üzerine, Kremlin ‘özel askeri operasyon’ adını verdikleri işgalin tamamlanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’daki savaşı bitirme niyeti göstermesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da Fransa lideri Emmanuel Macron’u ağırlayan Biden, “Ancak Putin henüz bunu yapmadı” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, “Putin’in Ukrayna’da yaptıkları barbarca ve iğrenç” ifadesini kullandı.

Kremlin, bugün Washington’a yanıt verdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus lider Vladimir Putin’in de görüşmeye hazır olduğunu ancak henüz Ukrayna’dan çekilmeyeceklerini söyledi.

Peskov, ‘özel askeri operasyon’ adını verdikleri işgalin tamamlanacağını savundu, ABD’nin Moskova’nın ‘ilhak’ ettiği bölgeleri tanımaması nedeniyle müzakereler için ortak bir zemin bulmanın zor olduğunu kaydetti.