Rusya’dan ateşkes açıklaması

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da 6 Ocak’ta 36 saatliğine ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Kremlin, Rusya’nın Ukrayna’da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin’in ateşkes ilanını, Donbas’ta Ukrayna ordusunun ilerleyişini engellemek için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz.” denildi.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bugün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

UKRAYNA’DAN ATEŞKES ÇAĞRISINA YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ateşkes çağrısına yanıt verdi.

Zelenski, Rusya’nın Noel’i, Ukrayna güçlerinin Donbas’taki ilerleyişini durdurmak için kullanmak istediğini savundu.

Ukrayna lideri, “Dünyadaki herkes, Kremlin’in savaşı yenilenmiş bir güçle sürdürmek için savaştaki bir mühleti nasıl kullandığını biliyor” dedi.

Konuşmasının bir bölümünde Rusça konuşan Zelenski, Rusya’nın vatandaşlarına hitap ederek, geçen yıl 15 Kasım ve 12 Aralık’ta Rus hükümetine bir “Barış Formülü” sunduklarını ama Kremlin tarafından kabul edilmediğini kaydetti.

“RUSYA YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA” İDDİASI

Ukrayna’daki savaşın sürdüğünü aktaran Zelenski, Rus askerlerin ülkesinde kaldığı sürece savaşın devam edeceğini kaydetti.

Rusya’nın yeni bir saldırı hazırlığın içinde bulunduğunu iddia eden Ukrayna lideri, şöyle devam etti:

“Rusya, Ukrayna’ya ve tüm Avrupa’ya karşı yeni bir saldırı dalgası hazırlıklarını sessizce gizleyemeyecektir. Saldırganın bu savaşta nasıl ve ne zaman yeni bir tırmanışa hazırlandığını dünya ayrıntılı olarak bilecek.”

“İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZÜ KENDİNİZE SAKLAYIN”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya’nın 2 günlük ateşkes ilanını iki yüzlülük olarak değerlendirerek, “Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur” açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Podolyak, şunları kaydetti:

“Birincisi, Rusya’nın yaptığı gibi Ukrayna, yabancı topraklara saldırıp sivilleri öldürmüyor. Ukrayna, kendi topraklarındaki işgal ordusu mensuplarını imha etmektedir. İkinci olarak Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur. İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın.”

ABD: PUTİN CİDDİYSE GÜÇLERİNİ UKRAYNA’DAN ÇEKSİN

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ordusunu yeniden toparlamak veya dünyanın kafasını karıştırmak üzere ateşkes ilan etmiş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Price, “Eğer amaç Ukrayna halkına karşı daha fazla intikam, daha fazla gaddarlık ve daha fazla ölümcül saldırılar yapmak üzere toparlanmaksa bu bir ateşkes olarak kabul edilemez. Eğer Rusya barış ve bu savaşın sonlandırılması konusunda ciddi ise güçlerini Ukrayna’nın egemen topraklarından çeksin” diye konuştu.

ALMANYA, “SÖZDE BİR ATEŞKES” OLARAK NİTELEDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın Ukrayna’da geçici ateşkes ilan etmesini “sözde” bir ateşkes olarak niteleyerek bunun korku içindeki insanlara ne özgürlük ne de güvenlik getireceğini söyledi.