Rusya’dan dünyaya gözdağı

Rusya Federasyonu, Ukrayna ile savaşı sürdürürken bir yandan da Avrupa ve Amerika’ya gözdağı vermeye devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 ayı geride bırakırken, uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın birçok ülke ile ilişkileri gergin bir döneme girdi. Bu gergin dönemde Moskova, Japon Denizi’nde yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu. Bu adım, ‘Japonya ve ABD’ye gözdağı’ olarak yorumlandı.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında 24 Şubat’ta başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Vladimir Putin’in verdiği emir ile başlayan askeri harekat sonrası dünya, gözünü bölgeye çevirdi ve uygulanan yaptırımlar sonrası müzakere masasından çıkacak sonuç merakla beklendi. İki tarafın masadan sonuçsuz kalkması ile birlikte gerginlik daha da tırmandı, yaptırımlar sonrası Rusya geri adım atmadı. Moskova ile ilgili ortaya atılan ‘nükleer silah’ iddiaları dünyanın tepkisini çekerken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ‘füze denemesi’ açıklaması geldi.

RUSYA’DAN JAPON DENİZİ’NDE FÜZE TESTİ

Ukrayna saldırıları sonrası Rusya-Japonya ilişkileri gergin bir döneme girmişken, Rusya Savunma Bakanlığı, bir denizaltı savunma füzesi sisteminin son versiyonunun Japon Denizi’nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

Rusya’nın Pasifik filosundaki Korvet tipi bir savaş gemisinden “Otvet” sistemiyle fırlatılan füzenin belirlenen su altı hedefini isabetli şekilde vurduğu kaydedildi. Moskova’nın adımı, Japonya ve Pasifik bölgesindeki en büyük müttefiki olan Washington’a gözdağı olarak yorumlandı.

DÜŞMAN DENİZALTILARI YOK EDECEK

Düşman denizaltıları yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi “Otvet”in, “91R1 Kalibr” füze sistemi baz alınarak geliştirildiği biliniyor. Korvet, firkateyn ve diğer tipteki savaş gemilerine kurulabilen sistem aracılığıyla çeşitli füze türlerinin ateşlenebildiği belirtiliyor. 50 kilometreye kadar atış menzilli bulunan “Otvet” sistemi ile fırlatılan füzeler denizin 800 metre altında bulunan hedefleri vurabiliyor.

AVRUPA’DA NÜKLEER FÜZELERLE SİMÜLASYON

Öte yandan Rusya, Polonya ve Litvanya arasında, Avrupa içinde yer alan Rusya’ya bağlı Kaliningrad bölgesinde taktik nükleer füzelerle fırlatma simülasyonu gerçekleştirildi. Fırlatma simülasyonunda, taktik nükleer başlık taşıyabilen 20 kadar “İskender-M” füze rampası kullanıldı.