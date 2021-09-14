Rusya’dan dünyaya gözdağı

Rusya ve Belarus, NATO ile ilişkilerin iyiden iyiye gerildiği bugünlerde ‘Zapad-2021’ ortak tatbikatını başlattı.

Tatbikat, Rusya’nın Nizhny Novgorod Oblastı’ndaki poligonda gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zapad-2021 askeri tatbikatını izledi. Hem Belarus hem Rusya başta NATO olmak üzere Batı dünyasıyla sorun yaşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus ile ortaklaşa düzenlediği Zapad-2021 askeri tatbikatını izledi.

Putin, tatbikatın ana aşamasını izlemek üzere Nijegorod bölgesinde bulunan Mulino poligonuna gitti. Putin, tatbikatı Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerosimov ve diğer askeri yetkililerle takip etti.

Poligonda Rus ordusunda ilk defa Epoha silah sistemi ile donatılan piyade savaş aracı B-19’un da tatbikattaki performansı Putin’e gösterildi.

RUSYA-BELARUS ZAPAD-2021 TATBİKATI SÜRÜYOR

10 Eylül’de başlayan Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021, iki ülkenin poligonlarında devam ediyor.

Avrupa sınırına yakın bölgeler dahil olmak üzere Rusya’da 9, Belarus’ta 5 poligonda süren tatbikatlarda Rusya ve Belarus ordusundan 200 bine yakın asker ve personel görev yapıyor.

Tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.

Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül’de sona erecek.