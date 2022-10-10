Rusya’dan Erdoğan-Esad açıklaması: Yer temin edebiliriz

Rusya’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görüşmesi için yer temin etme teklifi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag’da Suriye rejimi ile olası diyaloga ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı ve “vakti geldiğinde” diyerek Suriye lideri Esad’la görüşebileceğini söyledi. Rusya ise Erdoğan’ın görüşmeye yeşil ışık yakmasının ardından, görüşme için yer temin edebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag`da yaptığı açıklamalar, dünya basınında da manşetlere taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag’da Suriye rejimi ile olası diyaloga ilişkin “vakti geldiğinde” diyerek Suriye lideri Esad’la görüşebileceğini söyledi.

Erdoğan’ın Esad’la görüşmeye yeşil ışık yakmasının ardından Rusya, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Şam-Ankara hattında bu kez dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir adıma geçilmesi hedefleniyor” diyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, görüşme için yer temin edebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag’da Esad yönetimi ile diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan’ın Esad’la görüşmeye yeşil ışık yakmasının ardından Rusya, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Şam-Ankara hattında bu kez dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir adıma geçilmesi hedefleniyor” diyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, görüşme için yer temin edebileceklerini söyledi.

Erdoğan’ın diyalog için yeşil ışık yakmasının ardından Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Lübnan’da yayın yapan Al-Akhbar gazetesine konuştu. Bogdanov, Ankara-Şam hattında dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelerin planlandığını söyledi.

Rusya’nın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için adımlar attığını yazan gazete, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Suriye’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Caferi’nin Moskova’ya büyükelçi olarak atanmasının Ankara-Şam ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.

RUSYA ARABULUCULUK YAPIYOR

Suriye ve Türkiye dışişleri bakanları arasında yakın zamanda bir görüşme yapılması için çabaladıklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gazeteye “Rus tarafı, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine ortaklarla diyaloga aktif olarak katılıyor” açıklamasında bulundu.

‘TOPLANTI İÇİN YER TEMİN EDEBİLİRİZ’

Türkiye ile Suriye arasındaki diyaloga ilişkin “Şam-Ankara hattında bu kez dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir adıma geçilmesi hedefleniyor” ifadelerini kullanan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu bir araya getirecek toplantı için yer temin edebileceklerini de belirtti.

İki ülke arasında Rusya ve İran’ın arabuluculuk faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Al-Akhbar gazetesi, özellikle ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda Ankara ve Şam yönetimlerinin mutabakata varmasının arabuluculuk sürecini kolaylaştırdığına dikkat çekti.