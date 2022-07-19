Rusya’dan füze saldırısı

Rusya’nın Ukrayna saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa’ya füze saldırısı düzenledi.

Rus ordusunca Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki Dachnoye kasabasına düzenlenen füze saldırısında bazı binalar ve araçlar zarar gördü. Saldırıda biri çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bununla birlikte, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın güneyindeki Odessa bölgesinde, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Kiev’e tedarik edilen silahların bulunduğu mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, kaç depoyu yok ettiğini veya orada hangi silahların saklandığını belirtmedi.

ŞOYGU’DAN SALDIRILARI GENİŞLETME EMRİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilen füze ve silahların vurulması emrini verdi.

Reuters’ın haberinde Şoygu, Rus tedarik hatlarını vurmak için Batı tarafından sağlanan silahların kullanılmasının ardından generallerine Ukrayna’nın uzun menzilli füze ve topçu silahlarını imha etmeye öncelik vermelerini emrettiği belirtildi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna’nın işgali emrini vermesinden yaklaşık beş ay sonra, Rus kuvvetleri yoğunlukla Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alırken halihazırda ülkenin yaklaşık beşte birini işgal ediyor.

Sergey Şoygu, Putin’in en yakın müttefiklerinden biri olarak tanınıyor. Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Putin’in en yakın müttefiklerinden Şoygu’nun Ukrayna’da savaşan Vostok grubunu denetlediği belirtildi.