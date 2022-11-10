Rusya’dan G20 açıklaması: Türkiye ile yeni girişimi duyuracağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, G20 zirvesinde Türkiye ile gaz iş birliğini artırmaya yönelik girişimin duyurulacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı flaş bir açıklamada, Rusya’nın önümüzdeki hafta Endonezya’da G20 liderlerinin bir araya geleceği toplantıda Türkiye ile gaz iş birliği ve tahıl ihracatı ile ilgili bir dizi girişimi açıklayacağını duyurdu.

Açıklamada, “Türkiye ile gaz iş birliğini artırmak (ve) büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı düzenlemek de dahil olmak üzere bir dizi özel girişim planlanıyor” denildi.

PUTİN ZİRVE’YE KATILMAYACAK

Zirveye şahsen katılmayacak olan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de Rus gazı sevkiyatlarının Avrupa pazarına satılabileceği bir “gaz merkezi” oluşturma fikrini önermişti. Dışişleri bakanlığı, zirvenin “çok kutuplu” bir dünyanın kurulmasına katkıda bulunacağını umduğuna dair açıklamalara da yer verdi.