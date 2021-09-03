Rusya’dan Google ve Apple’a suçlama

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen teknoloji devleri Google ve Apple’a içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Gerekçe de, teknoloji şirketlerinin Rus makamlarının ülkede yasaklı Navalny uygulamasını mağazalarından kaldırma talebini yerine getirmemesi.

Rusya ile Amerikan teknoloji devleri bir kez daha karşı karşıya geldi.

Rusya, Apple ve Google’ı içişlerine karışmakla suçladı.

Rusya Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu, hapisteki Rus muhalif Alexey Navalny’nin faaliyetlerini barındıran uygulamanın halen bu şirketlerin çevrim içi mağazasında yer aldığına dikkat çekti.

Ülkede faaliyetleri yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın bu uygulama üzerinden paylaşımlarına devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya’nın geçtiğimiz ay bu uygulamanın silinmesi yönündeki talebi Apple ve Google’a ilettiği hatırlatıldı.

Ancak tüm taleplere rağmen Amerikalı teknoloji devlerinin Navalny uygulamasını silmediği belirtildi.

Rusya, Apple ve Google’ın bu hamlesini, bu ay ortasında yapılacak Duma seçimlerine açıktan bir müdahale olarak niteliyor.

Şirketlerin uygulamayı kaldırmamaları halinde, Rusya topraklarında aşırıcılık faaliyetlerini yaymaktan dolayı aleyhlerinde yeni davalar açılacağını vurguluyor.