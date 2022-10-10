Rusya’dan intikam saldırısı! Kiev’de 3 patlama birden

Ukrayna’nın Kerç Köprüsü’nü patlaması sonrası Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin emri verdi.

Putin Kırım’daki köprünün vurulmasını ‘terörist eylem’ olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna’nın başkenti patlamalarla sarsıldı.

8 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.07’de Kırım ve Rusya’yı birbirine bağlayan devasa köprüdeki patlama, bir dönüm noktası oldu. Vladimir Putin’in 2014’te el koyduğu yarımadadaki en prestijli projesi, patlayıcı yüklü bir kamyon tarafından havaya uçuruldu.

Ukraynalılar Kerç Köprüsü’ndeki patlamayı doğrudan üstlenmedi ancak ‘nefret köprüsü’nün vurulması ülkede kelimenin tam anlamıyla bayram havası estirdi. Büyük bir şok yaşayan Rusya’da ise Putin saldırıdan Ukrayna gizli servisini sorumlu tuttu.

Kıpkırmızı bir yüzle ekrana çıkan Putin, patlamayı bir ‘terör eylemi’ olarak niteledi. Rus lider, bugün ise Güvenlik Konseyi’ni topluyor. Rus medyası tarafından ‘yüzyılın inşaatı’ olarak övülen köprüden geçen kamyonun rotası bir hayli ilginç. Rus gizli servisi, kamyonun Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Odesa ve Rusya’nın güneyindeki Krasnodar’dan geçtiğini açıkladı.

24 Şubat’ta başlayan işgal girişiminden bu yana Moskova’da en şahin çıkışları yapan isim olan Dmitry Medvedev, Rusya’nın Kırım’daki saldırıya yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Halihazırda resmi unvanı Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Rusya’nın eski lideri Medvedev, ‘teröristlerin doğrudan imha edilmesi’ni istedi, “Dünyada bu şekilde kabul edilmektedir, Rusya vatandaşlarının da beklediği budur” dedi.

Moskova’dan gelen açıklamalara Kiev’den sert yanıt geldi, Vladimir Zelenskiy’nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusların Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya’da düzenlediği füze saldırılarına atıfta bulunup “Burada tek bir terörist devlet var ve tüm dünya onun kim olduğunu biliyor” deyip ekledi: “Putin, Ukrayna’yı terörizmle mi suçluyor? Bu kadarı Rusya için bile fazlasıyla gülünç.”

Birkaç gündür Rus füzelerenin hedefi olan Zaporijya’da gece boyunca da patlama sesleri kesilmedi. Yalnızca Pazar günü Rus füzeleri 14 kişi kişinin ölümüne yol açtı, hayatını kaybedenlerin tümü sivil. Kurtarma ekipleri çok katlı bir binanın enkazını tarıyor, Ukraynalı yetkililer can kaybının artmasını bekliyor.

Zaporijya’daki yerel yetkililer, şehirde yaşayanlardan sığınaklardan ayrılmamalarını talep ediyor. Zaporijya, Rusya’nın düzmece referandumlarla ‘resmen’ ‘ilhak’ ettiği dört bölgeden biri.

Nitekim, bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’de şiddetli üç patlama duyuldu. Görgü tanıkları, şehir merkezindeki binalardan gökyüzüne siyah dumanların yükseldiğini söylüyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ‘Rusya, köprüdeki patlamanın ardından Kırım’a ikmal hatlarını yeniden bağlamak için çaba gösteriyor’ başlığıyla yayımladığı haberde, köprünün işgal birlikleri için silah ve asker taşıdığını hatırlatıyor.